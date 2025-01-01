С помощью географической контурной карты мира вы можете:
Интрументы для разработчиков:
Геокодирование |
Автозаполнение |
Классификация объектов по ОКТМО |
Web-API
Геолокационные интрументы для всех: Координаты по адресу (списком в Excel) | Карта | Поиск по координатам | Карта всех стран | Ближайшее метро от меня | Линейка на карте (измерить расстояние) | Навигатор (как проехать на автомобиле) | Регионы РФ | Районы и округа | Городские и сельские поселения | Города России | Города и посёлки | Моё местоположение (геоточка) | Карта на весь экран | Ближайшие заправки АЗС | Снять посуточно квартиру | Map
geotree.ru - 2025